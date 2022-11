No Catar, a homossexualidade é criminalizada. Numa tentativa de protesto por esta e outras questões relativas aos direitos humanos, várias seleções ponderaram utilizar a braçadeira "One Love". Após 'ameaças' da FIFA, as seleções voltaram atrás e desistiram de usar a braçadeira com o símbolo LGBTQIA+. Outras formas de protesto têm sido realizadas, entre as quais a da seleção alemã, que tapou a boca antes do seu primeiro jogo na competição. Também vários jornalistas e outros profissionais e até políticos têm usado esta braçadeira ou símbolos semelhantes em protesto