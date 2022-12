Com o aquário preparado, com os corais em idade reprodutora, aguardou-se no Oceanário pela grande noite de lua cheia. A meio de novembro proporcionaram-se as condições para a reprodução: a água estava mais de 27 graus, tal como o ambiente dos seus "irmãos" na Austrália, o que levou os corais a libertarem as células sexuais na água.