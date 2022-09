Esta capacidade pode ser a chave para a reversão da idade em humanos, mas quem acha que esta será uma solução para vida eterna desengane-se. Monty Graham deixa bem claro que o que sucede com a “medusa imortal” não poderá acontecer tal e qual com os humanos, uma vez que a pouca complexidade da estrutura do animal potencia o seu rejuvenescimento.