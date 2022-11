Kienast, doutorado em Medicina e em Filosofia, do mesmo departamento da Universidade de Medicina de Viena, apela às grávidas para evitarem com rigor as bebidas alcoólicas, salientando que este estudo mostra que "mesmo baixos níveis de consumo de álcool podem levar a mudanças estruturais no desenvolvimento do cérebro e a um atraso na sua maturação" .