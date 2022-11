Os investigadores conseguiram identificar carateres que pertencem ao primeiro alfabeto do mundo, criado no século XIX AC, ou seja, há mais de 3800 anos. Os primeiros sistemas de escrita do mundo surgiram na Mesopotâmia e no Egito perto de 1500 anos antes, mas não eram alfabéticos. Em vez disso, recorriam a símbolos para representar palavras e sílabas.