O logo do Mundial tem as cores da bandeira do Qatar, tem a forma de um oito, que reflete o número de estádios no país, é o "símbolo do infinito" e faz lembrar a taça entregue aos campeões. A forma estilizada também pretende aludir às "dunas do deserto" e inclusive ao lenço que os homens da região usam na cabeça, de acordo com o comité organizador do Mundial.