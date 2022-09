A ferramenta utiliza a inteligência artificial para detetar as alterações que ocorrem na voz de indivíduos infetados com coronavírus com “alta precisão”, segundo os especialistas - uma vez que o vírus afeta o sistema respiratório e as cordas vocais e as alterações na voz de um indivíduo são, desde logo, um indicativo de se poder estar perante um caso positivo.