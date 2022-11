O BCE define as taxas de juro chave ou as taxas de juro "apólice" (diretoras) . Estas são as taxas que o BCE oferece as bancos que querem pedir empréstimos e pelo dinheiro eletrónico que mantêm no banco .

O Conselho do BCE toma decisões sobre as taxas de juro diretoras aproximadamente de seis em seis semanas .