A especialista falava à Lusa a propósito do estudo divulgado indica que o uso do telemóvel por parte dos jovens continua elevado, que o contacto 'online' aumentou nos últimos anos, o mesmo acontecendo com a utilização da internet para fugir a sentimentos negativos e com os adolescentes que confessam já ter tentado passar menos tempo nas redes sociais, mas não conseguiram .