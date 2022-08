“Os resultados deste estudo sugerem um papel protetor do sexo na infeção por covid-19. À medida que a atividade sexual aumenta, a imunidade [do corpo] torna-se mais competente para lidar com agentes patogénicos, o que explica a menor incidência da doença entre aqueles que fazem sexo mais de três vezes ao mês em comparação com aqueles que fazem o fazem menos” , concluíram os autores do estudo