Quantos mais amigos melhor? Nem por isso: A psicologia reforça que quantidade não é qualidade

Robin Dunbar lembra, no seu estudo, que as amizades profundas exigem esforço para cultivar. “Estes processos são muito demorados”, diz ele. De acordo com as reflexões que realizou, u ma pessoa não pode esperar ter intimidade com alguém sem passar tempo com elas , sabendo o que está a acontecer nas suas vidas, rindo juntos e ao partilhar, também, momentos mais delicados. Todo este processo é essencial para se construir amizades mais sólidas e próximas, daí que seja impossível fazê-lo, nesse nível de intimidade, com um grande número de pessoas