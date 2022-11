“Em articulação com as autarquias locais e organizações não governamentais, um projeto-piloto com vista à distribuição gratuita de bens de higiene pessoal feminina , bem como de divulgação e esclarecimento sobre tipologias, indicações, contraindicações e condições de utilização”, lê-se na proposta, cujo objetivo, escreve o PAN, é apoiar as mulheres mais desfavorecidas com este tipo de custos