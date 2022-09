Chama-se Christina Batista, tem 40 anos, é lusodescendente e fez sucesso no Masterchef Austrália ao apresentar durante o programa de televisão um dos pratos mais típicos de Portugal: bacalhau à brás . Recebeu muitos elogios por parte do júri e ainda ganhou imunidade com o seu prato, não conseguindo resistir às emoções no momento em que o apresentava aos jurados. "Acho que deste um grande passo em frente com este prato" e "divinal" foram alguns dos comentários.