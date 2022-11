Não parta do princípio de que o seu mérito e desempenho são conhecidos por todas as chefias na organização. A avaliação de desempenho é, normalmente, mais direcionada para o que a empresa quer do profissional, não para o que este espera da empresa. Marque uma reunião com a sua chefia e peça retorno sobre o seu desempenho e potencial para outros cargos