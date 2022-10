Esta discussão pode ser sempre tida sem se esquecer o grande foco aqui, que é a discriminação de pessoas LGBTI+. Estamos a falar de pessoas que sofrem no dia a dia, que continuam muitas vezes sem respostas (...). Esse deve ser o foco das nossas conversas e da nossa discussão: como proteger as pessoas LGBTI+ e como fazer com que elas se sintam seguras do dia-a-dia, desde a escola, à saúde, à família, as locais de trabalho"