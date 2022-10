Sandra, Lorena e María Ángeles pertencem a gerações muito diferentes, mas têm algo em comum: as três têm cancro da mama , as três foram submetidas a mastectomia sem reconstrução e as três estão convencidas de que este cancro precisa de muito mais de um mês com fitas cor-de-rosa e conferências positivas que se referem ao quão “guerreiras” elas são