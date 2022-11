Em Vila Nova de Gaia, onde abriu a conferência “A Saúde Mental no Pós-Pandemia — Estigma e Combate”, Manuel Pizarro disse que “há hoje uma atitude mais aberta perante as questões da saúde mental” e que para isso contribuiu a reflexão sobre este tema feita com a pandemia da covid-19, mas admitiu que ainda existem preconceitos.