A castanha é “um alimento atrativo do ponto de vista do controlo do apetite, pela promoção da sensação de saciedade”. Além de ser “muito pobre em gordura”, “a presença de fibra pode ainda contribuir para a regulação dos níveis de colesterol, do trânsito intestinal e da resposta de insulina, ou seja, dificultam e desaceleram a velocidade de absorção dos açúcares e da refeição em si”, refere a nutricionista