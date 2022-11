As estátuas pertencem a uma "era de grandes conflitos" e "osmose cultural", na qual o santuário representava um "refúgio único de paz multicultural e multilingue, cercado por instabilidade política e guerra".





As estátuas foram cobertas por quase seis mil moedas de bronze, prata e ouro, e as águas quentes e lamacentas ajudaram a preservá-las "quase como no dia em que foram imersas", disse Tabolli.