Encontrar peixes olhos-de-barril na natureza não é fácil . Na sua carreira de 30 anos, o biólogo Bruce Robison, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, na Califórnia, referiu ao jornal "The Guardian" que só viu esses peixes de 15 cm de comprimento vivos talvez oito vezes; de resto, apenas espécimes mortos e sem partes do corpo. “Passamos muito tempo a explorar lá em baixo, então posso dizer com alguma confiança que esta espécie é bastante rara”, referiu