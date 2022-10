Segundo os Censos de 2011, só 16% das deslocações são feitas a pé. O Governo reconhece as dificuldades de fazer esta opção: “ nem sempre é uma opção atrativa ou possível por força, entre outras, das barreiras urbanísticas e arquitetónicas, do sentimento de insegurança rodoviária, da ausência de iluminação noturna”, diz no documento