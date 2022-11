Se alguém lhe disser que há uma aldeia à venda por 260 mil euros, na fronteira com Espanha, e que tem 44 casas (e não só), acredita? Deve acreditar, porque é verdade. Localizada em Salto de Castro, Zamora, possui não só 44 casas como também um quartel da Guarda Civil - com zonas desportivas e uma piscina -, uma escola com várias salas de aula e ainda uma igreja.